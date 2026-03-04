Lust auf Improvisation
Krankenschwester, im Zirkus, mit Zahnschmerzen
Der Spielclub BACKSTAGE lädt Euch in der aktuellen Spielzeit auf die Studiobühne zum gemeinsamen Improvisieren ein. Ihr könnt richtig mitspielen, oder von Eurem Platz bequem die Aufgaben an die Spielclub-Mitglieder verteilen. Es wird wirr, spontan und vor allen Dingen ziemlich lustig! Probiert Euch aus, oder lasst unsere Jugendlichen schwitzen! Für alle, die gerne loslassen möchten.
Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.
Der Zutritt erfolgt über den Bühneneingang an der Theatertreppe.
Termin: Mittwoch, 25. März 2026, 18.00 Uhr
Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater (Studiobühne)
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz