Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Lust auf Improvisation

Krankenschwester, im Zirkus, mit Zahnschmerzen

Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr, ist es wieder so weit: Der Jugendspielclub BACKSTAGE lädt herzlich zum gemeinsamen Improvisieren auf die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Asia Schreiter.

Im Theater ist oft alles vorgegeben. Der Text, die Handlung, die Figuren. Was passiert aber, wenn man diese Spielregeln aufhebt? Alle dürfen mal auf die Bühne, entscheiden was gespielt wird und wie. Jeder kann selbst aktiv werden, oder ganz bequem, vom Sitz aus, die Aufgaben an die SpielclubMitglieder verteilen. BACKSTAGE lädt auf die Studiobühne zu einer Stunde Improvisation ein. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.
Der Zutritt erfolgt über den Bühneneingang an der Theatertreppe.

Termin: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr
weitere Termine: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr
Mittwoch, 25. März 2026, 18.00 Uhr
Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater (Studiobühne)
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

 

