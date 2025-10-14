Lust auf Improvisation
Krankenschwester, im Zirkus, mit Zahnschmerzen
Im Theater ist oft alles vorgegeben. Der Text, die Handlung, die Figuren. Was passiert aber, wenn man diese Spielregeln aufhebt? Alle dürfen mal auf die Bühne, entscheiden was gespielt wird und wie. Jeder kann selbst aktiv werden, oder ganz bequem, vom Sitz aus, die Aufgaben an die SpielclubMitglieder verteilen. BACKSTAGE lädt auf die Studiobühne zu einer Stunde Improvisation ein. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.
Der Zutritt erfolgt über den Bühneneingang an der Theatertreppe.
Termin: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr
weitere Termine: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr
Mittwoch, 25. März 2026, 18.00 Uhr
Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater (Studiobühne)
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz