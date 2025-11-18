Lichteln und Lauchen im Advent

Am Samstag, dem 7. Dezember 2025, 16.00 Uhr, findet im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema der ETHOS-Stiftungsnachmittag „Lichteln und Lauschen im Advent“ statt.



Der Förderverein und die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der Leitung von Kristina Pernat Ščančar lädt für einen guten Zweck zu einem musikalisch-literarischen Erlebnis in besonderer adventlicher Atmosphäre ein. Im Mittelpunkt des Programms stehen Werke von Alfredo Casella und Robert Fuchs, deren Musik eine reizvolle Verbindung von festlicher Eleganz und feiner Klangpoesie schafft. Dazu erklingen bekannte Weihnachtslieder, die Herz und Stimme gleichermaßen erwärmen. Zwischen den musikalischen Kostbarkeiten hören Sie literarische Texte voller Humor, Wärme und vorweihnachtlicher Stimmung.



Es lesen Asia Schreiter und Sarah Franke

Sarah Franke I Gesamtleitung

Kristina Pernat Ščančar I Musikalische Leitung

Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue



Kunst braucht Engagement – und dafür sagen wir Danke! Mit dem ETHOS-Stiftungsnachmittag ehren wir die Gründung der Stiftung ETHOS und danken den vielen Stiftenden, die uns unterstützen. Doch dieser Nachmittag ist mehr als ein Zeichen des Dankes – er ist eine Einladung an alle, die unser Theater lieben! Denn auch Sie, unser Publikum, tragen mit Ihrem Besuch dazu bei, dass Kunst in all ihren Facetten strahlen kann. Erleben Sie einen feierlichen intimen Nachmittag mit Lesungen sowie Musik, dargeboten von der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Lassen Sie sich von der Leidenschaft unserer Ensembles begeistern!



Termin:

Sonntag, 7. Dezember 2025, 16.00 Uhr

Kulturhaus AKTIVIST Bad Schlema, Kleiner Saal



Kartenpreis: 20,00 €



Karten:

Gästeinformation Bad Schlema

Richard-Friedrich-Straße 18

08301 Bad Schlema

Mo, Mi, Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr; Di, Do 10.00 bis 18.00 Uhr; Sa, So 11.00 bis 15.00 Uhr

Tel. 03772 380450 | gaesteinformation@kurort-schlema.de



Servicebüro der ETO GmbH

Markt 9

09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

