Lichteln und Lauchen im Advent
ETHOS-Stiftungsnachmittag
Der Förderverein und die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der Leitung von Kristina Pernat Ščančar lädt für einen guten Zweck zu einem musikalisch-literarischen Erlebnis in besonderer adventlicher Atmosphäre ein. Im Mittelpunkt des Programms stehen Werke von Alfredo Casella und Robert Fuchs, deren Musik eine reizvolle Verbindung von festlicher Eleganz und feiner Klangpoesie schafft. Dazu erklingen bekannte Weihnachtslieder, die Herz und Stimme gleichermaßen erwärmen. Zwischen den musikalischen Kostbarkeiten hören Sie literarische Texte voller Humor, Wärme und vorweihnachtlicher Stimmung.
Es lesen Asia Schreiter und Sarah Franke
Sarah Franke I Gesamtleitung
Kristina Pernat Ščančar I Musikalische Leitung
Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue
Kunst braucht Engagement – und dafür sagen wir Danke! Mit dem ETHOS-Stiftungsnachmittag ehren wir die Gründung der Stiftung ETHOS und danken den vielen Stiftenden, die uns unterstützen. Doch dieser Nachmittag ist mehr als ein Zeichen des Dankes – er ist eine Einladung an alle, die unser Theater lieben! Denn auch Sie, unser Publikum, tragen mit Ihrem Besuch dazu bei, dass Kunst in all ihren Facetten strahlen kann. Erleben Sie einen feierlichen intimen Nachmittag mit Lesungen sowie Musik, dargeboten von der Erzgebirgischen Philharmonie Aue. Lassen Sie sich von der Leidenschaft unserer Ensembles begeistern!
Termin:
Sonntag, 7. Dezember 2025, 16.00 Uhr
Kulturhaus AKTIVIST Bad Schlema, Kleiner Saal
Kartenpreis: 20,00 €
Karten:
Gästeinformation Bad Schlema
Richard-Friedrich-Straße 18
08301 Bad Schlema
Mo, Mi, Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr; Di, Do 10.00 bis 18.00 Uhr; Sa, So 11.00 bis 15.00 Uhr
Tel. 03772 380450 | gaesteinformation@kurort-schlema.de
Servicebüro der ETO GmbH
Markt 9
09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater