Lautlos Schreien - Wenn Worte nicht reichen

Wie fühlt es sich an, nicht gehört zu werden? Wenn die eigenen Gedanken laut schreien, aber niemand zuhört? "Lautlos schreien" ist eine Inszenierung, die die Stimmen hören will, die oft überhört werden, Stimmen junger Menschen, die erzählen von Ängsten, Zwängen und Kämpfen. In collagenartigen intensiven Szenen erzählt das Stück von Leistungsdruck, Schönheitswahn, sozialer Ausgrenzung, häuslicher Gewalt und der Abhängigkeit von Likes und Anerkennung. Junge Menschen stehen zwischen Erwartungen und Selbstbestimmung, zwischen Anpassung und Rebellion.Auf der Bühne zu sehen sind Ida Bolanz, Ian Drescher, Hannah Drescher, Mailia Rosa Faber, Joe Gläser, Amrai Mizzi Hofmann, Greta Jenniges, Louis Jung, Felicitas Kaufmann und Ronja Lang. Die Inszenierung eignet sich für Menschen ab 12 Jahren.16,00 € / 12,00 €* / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse