Konzert am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 12. November 2025, um 18.00 Uhr, lädt die Erzgebirgischen Philharmonie Aue zu einem Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Alfredo Casella und Robert Fuchs ins Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz ein.

Mit unserem Konzert am Mittwoch knüpft die Erzgebirgische Philharmonie Aue wieder an eine liebgewonnene Tradition an – und führen sie mit frischem Elan weiter. Abseits der großen Philharmonischen Konzerte und ihrer gewohnten Spielstätten laden wir das Publikum zu musikalischen Entdeckungen an besonderen Orten ein.

Den Auftakt bildet ein außergewöhnliches Konzert im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz: Auf dem Programm steht Wolfgang Amadeus Mozarts selten gespielte und gehaltvolle Colloredo-Serenade KV 203. Des Weiteren erklingen die hochinteressante Serenata per piccola orchestra op. 46 von Alfredo Casella, einem der populärsten italienischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, sowie die Serenade op. 53 des von Johannes Brahms geschätzten österreichischen Komponisten Robert Fuchs. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Kristina Pernat Ščančar.

Freuen können sich die Besucher und Besucherinnen auf ein Konzert, das musikalische Horizonte öffnet – mit Werken, die berühren, überraschen und begeistern.

Termin:
Mittwoch, 12. November 2025, 18.00 Uhr
Kulturzentrum Erzhammer
Buchholzer Str. 2
09456 Annaberg-Buchholz

Kartenpreise:
18,00 € / 9,00 €**
**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘,
Inhaber des Familienpass‘

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse

 

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
