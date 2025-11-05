Kasper kauft ein Haus
Spielraum-Figurentheater
Der Großmutter von Kasper geht es gar nicht gut, der Husten plagt sie. Der Doktor empfiehlt ihr ein Häuschen im Grünen. So macht Kasper sich auf den Weg, um im Wald ein passendes Haus zu finden. Aber dort warten schon zwei, die es auf das Geld abgesehen haben. Wer? Abwarten!
Termin: Sonntag, 16. November 2025, 10.30 Uhr
Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
Tageskasse