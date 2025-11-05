Kontakt
Kasper kauft ein Haus

Spielraum-Figurentheater

Am Sonntag, dem 16. November 2025, ist das Figurentheater Jens Hellwig um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Kasper kauft ein Haus“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.

Der Großmutter von Kasper geht es gar nicht gut, der Husten plagt sie. Der Doktor empfiehlt ihr ein Häuschen im Grünen. So macht Kasper sich auf den Weg, um im Wald ein passendes Haus zu finden. Aber dort warten schon zwei, die es auf das Geld abgesehen haben. Wer? Abwarten!

Termin: Sonntag, 16. November 2025, 10.30 Uhr

Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
Tageskasse

