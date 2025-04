Kaffee, Kuchen und Konzert

Am Sonntag, dem 4. Mai 2025, ist um 15:00 Uhr im Kleinen Saal des Kulturhauses in Aue das beliebte Serenadenkonzert mit Bläserquartett und Streicherduo der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zu erleben.



Das Bläserquartett, bestehend aus Johannes Benz und Simon Moll (Trompeten), Eugenio Guercia (Horn) und Andreas Winkler (Posaune) sowie das Streicherduo mit Hans-Ludwig Raatz (Violoncello) und Samuel Abreu (Kontrabass) spielen an diesem Nachmittag Werke von Gioacchino Rossini, Friedrich von Flotow, Giovanni Gabrieli und Johann Strauß (Sohn), aber auch Musik von John Lennon und Paul McCartney sowie Bert Kaempfert. Es erklingen u. a. Gabrielis „La Spiritata“, Flotows „Letzte Rose“, Strauß‘ „An der schönen blauen Donau“ und Rossinis Duetto per Violoncello e Contrabasso sowie Bert Kaempferts legendäres „Strangers in the night“.



Termin: Sonntag, 4. Mai 2025, 15:00 Uhr,

Kulturhaus Aue, Kleiner Saal



Kartenpreis: 10,00 €



Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de

