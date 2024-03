"IN MEMORIAM - SILVIA GIESE" am 4.4.2024 im Eduard-von-Winterstein-Theater - ETO GmbH

IN MEMORIAM – SILVIA GIESE

Am Donnerstag, dem 4. April 2024, findet um 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater ein Gedenkabend zu Ehren unserer am 27. Dezember 2023 viel zu früh verstorbenen Chefdramaturgin, geschätzter Kollegin und Freundin, Silvia Giese statt.



Unsere geschätzte Kollegin Silvia Giese war ihr ganzes erwachsenes Leben mit unserem Theater verbunden. Bereits 1980 trat sie ihr erstes Engagement als Regieassistentin mit Spielverpflichtung an. Einige Jahre darauf wechselte sie in die Dramaturgie und war seitdem die geistige Instanz im Bereich Schauspiel. Aber auch vieles mehr: eine wunderbare Vorleserin – wer kann sich nicht an Ihre tiefe und markante Stimme erinnern; eine Mitspielerin in mehreren Inszenierungen auf der Bühne; eine begnadete Textverfasserin; eine willkommene Zuschauerin bei den Proben … Wir wollen an diese fantastische Theaterfrau und Kollegin erinnern und laden alle, die ihr bereits begegnen durften aber auch die, die sie erst jetzt kennenlernen möchten zu dem Gedenkabend am 4. April ein.



Der Eintritt ist frei.



Gedenkabend: Donnerstag, 4. April 2024, 19.30 Uhr





