Happy Hour – Eine musikalische Reise in die Welt der Fantasie

Im 2. Philharmonischen Konzert der Saison möchte die Erzgebirgische Philharmonie Aue Berührungsängste abbauen und ihrem Publikum noch näherkommen. Mit einer Klangwelt voller Illusionen und Fantasie präsentiert sie ein farbenfrohes Programm voller Magie, Zauberei und Fabelwesen. Erklingen werden Werke von Christoph Willibald Gluck, Luigi Boccherini, Felix Mendelssohn Bartholdy, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns und Paul Dukas sowie die unverwechselbare Filmmusik der „Harry Potter“-Reihe von John Williams.Die Musikalische Leitung und die Moderation des Abends liegen in den bewährten Händen des neuen Chefdirigenten der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und Musikdirektors der ETO GmbH, Bruno Borralhinho. Der portugiesische Dirigent und Cellist war von 2007 bis 2026 Mitglied der Dresdner Philharmonie. Er verantwortet die künstlerische Leitung des Internationalen Wettbewerbs ‚Júlio Cardona‘ und des Ensemble Mediterrain. Seine Karriere als Dirigent führte ihn zu einigen der führenden Orchester in Portugal, Deutschland, Tschechien, Brasilien und China. Er arbeitete mit international anerkannten Persönlichkeiten wie Camilla Nylund, Lothar Odinius, Peter Bruns und Javier Perianes zusammen. Auch die Oper zählt zu seinen Leidenschaften. So leitete er u. a. Neuproduktionen von Donizettis „L’elisir d'amore“, Mozarts „Don Giovanni“ und Puccinis „Gianni Schicchi“. In dieser Spielzeit wird Bruno Borralhinho insgesamt fünf Philharmonische Konzerte sowie die Produktionen „Schmetterling“, „Der Freischütz“ und „Die Fledermaus“ leiten.Zu jeder Eintrittskarte lädt die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH alle Orchesterbegeisterten auf ein Glas Sekt ein. Das Publikum darf sich auf einen entspannten und zugleich musikalisch abwechslungsreichen Konzertabend freuen.26,00 € / 23,00 € / 18,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse