Grosse Klassik und Romantik

Am Samstag, dem 23. März im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 25. März 2024 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Leitung von Chefdirigent und GMD Jens Georg Bachmann und mit dem Toth-Trio, jeweils um 19.30 Uhr, alle Liebhaber_innen klassischer Musik zum 7. Philharmonischen Konzert ein.



Aue-Bad Schlema/Annaberg-Buchholz. Beethovens selten zu hörendes Tripelkonzert wird erstmalig von dem sehr jungen Toth-Trio, im Erzgebirge zur Aufführung gebracht; ein musikalisches und gesellschaftliches Ereignis. Mit Schumanns strahlender 3. Sinfonie beschließt Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann den Sinfoniezyklus des sächsischen Komponisten.



Toth Trio

Die Geschwister Toth, bestehend aus Anatol Toth, Violine, Anouk Toth, Violoncello und Manoush Toth, Klavier, sind in der Schweizer Musiklandschaft eine einmalige Erscheinung. In zahlreichen Konzerten in der Schweiz und im Ausland begeistern sie ihr Publikum. Sie sind vielfach prämierte Preisträger, so erspielten sie sich u. a. in Deutschland bei Jugend Musiziert dreimal 1. Preise, wie auch auf dem Landeswettbewerb den Sonderpreis für das beste Ensemble durch alle Kategorien. Sie wurden zudem an das International Chamber Music Festival in Mantua mit zwei Konzertauftritten eingeladen.



Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit eine Konzerteinführung zu besuchen.



Dirigent: Jens Georg Bachmann



Termine:

Samstag, 23. März 2024, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 25. März 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz



Kartenpreise:

23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse





(lifePR) (