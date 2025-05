Geänderte Öffnungszeiten im Servicebüro und Ankündigung Theaterferien

In dem Zeitraum vom 19. Mai 2025 bis zum 17. Juni hat das Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH, am Markt 9 in 09456 Annaberg-Buchholz, folgende Öffnungszeiten:Im Zeitraum vom 19. Mai bis 17. Juni 2025 hat das Servicebüro samstags nicht geöffnet.Die ETO GmbH freut sich darauf, ihr Publikum nach der Spielpause am 19. Juni 2025 mit der Wiederaufnahme von „Drachen haben nichts zu lachen“ im Naturtheater Greifensteine begrüßen zu dürfen!Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater