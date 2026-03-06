Gastspiel: Liebe, Lust & Hexenschuss

Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht vor den Scherben seiner Ehe. Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist im Grunde schon gefallen. Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sie noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurückblicken. Witzig, humorvoll, mit einer großen Prise Zynismus werden sie daran erinnert, wie es zwischen den beiden einmal war. Und am Ende stellt sich der vermeintlich eheliche Hexenschuss nur als herzhafter Tritt in den Hintern heraus.Eine Komödie als szenische Lesung mit zwei Darstellern, die nicht besser zueinander passen könnten! Lou Hoffner und Gedeon Burkhard überzeugen mit viel Witz und Tiefgang.Der Durchbruch gelingt ihr beim Vorentscheid für den „Eurovision Song Contest“, mit dem vom Erfolgskomponisten Ralph Siegel geschriebenen Song „Happy Birthday Party“. Danach legt sie noch eine Schippe drauf und fährt als Siegerin des Vorentscheids zum „Eurovision Song Contest“ nach Riga um dort, mit dem ebenfalls von Ralph Siegel geschriebenen Song „Let’s Get Happy“, Deutschland zu vertreten. Sie erreicht dadurch weltweite Bekanntheit und hat seitdem erfolgreich mehrere Alben veröffentlicht. Nach „Love Letters“ von A.R. Gurney ist „Liebe, Lust & Hexenschuss“ bereits das zweite Theaterstück in dem Lou Hoffner auf der Bühne steht. Sie ist die Autorin dieses Stückes.Bereits im Alter von zehn Jahren steht Schauspieler Gedeon Burkhard das erste Mal vor der Kamera. Nur ein Jahr später spielt er die Hauptrolle in „Blut und Ehre“. Nach seiner ersten Filmerfahrung steht für Gedeon Burkhard fest, dass seine Zukunft vor der Kamera sein soll. Er schmeißt schließlich kurz vor dem Abitur die Schule und lässt sich in Schauspiel, Musical und Sprecherziehung ausbilden. 1992 ist der Schauspieler an der Seite von Jürgen Vogel und Kai Wiesinger in „Kleine Haie" zu sehen. Von da an geht es mit seiner Karriere steil bergauf und es folgen weitere Filmprojekte auf seinem Steckbrief. Schon ein Jahr später spielt er in Katja von Garniers Publikumserfolg „Abgeschminkt!“. Auftritte in „Polizeiruf 110“ und im „Traumschiff“ folgen, bevor er 1998 für drei Jahre die Hauptrolle in der österreichischen TV-Serie „Kommissar Rex" spielt und damit auch internationale Bekanntheit erlangt. Die Serie wird in über 150 Ländern exportiert und gilt als zweiterfolgreichste Fernsehserie und erfolgreichste Krimiserie aller Zeiten. Ein weiteres Highlight in seiner Karriere ist 2009 sein Auftritt in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds". In einer Nebenrolle spielt er an der Seite von Christoph Waltz, Brad Pitt und Til Schweiger. Der Schauspieler Gedeon Burkhard, der albanisch-italienische Wurzeln hat, ist auch im italienischen TV präsent: 2011 dreht er in Rom die Serie „Caccia al Re – La Narcotici“ und war im gleichen Jahr als Tänzer der italienischen Version von „Let's Dance“ zu sehen. 2017 startet er bei RTL als Kandidat in der zweiten Staffel der Tanzshow „Dance Dance Dance“. An seiner Seite: Schauspielkollegin Christine Neubauer.25,00  pro PersonServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse