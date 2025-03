Gastspiel: Hoffnung für die Kinder

Wenn der Mond am Abend seine Traumrieselwünsche über die Erde streut, werden die Kinder zu Traumfliegenden. Ihre Fantasie verleiht ihren Gedanken Flügel und so schwirren sie durch Zeit und Raum. Und wenn sie am Morgen zurückkehren, möchten sie sich an die nächtlichen Abenteuer erinnern. Begleiten Sie die Kinder auf ihrem Weg und befreien Sie die Träume gemeinsam mit ihnen.8,00 € / 6,00 €****: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des FamilienpassesServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tages-/Abendkasse