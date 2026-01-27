Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Gastspiel: Fantasia steht Kopf

Am Sonntag, dem 8. Februar 2026, 18.00 Uhr, findet im Eduard-von-Winterstein- Theater in Annaberg-Buchholz das magische Tanztheater für die ganze Familie der Landesbühnen Sachsen satt. Das Gastspiel wird empfohlen für Kinder ab 7 Jahren.

Prinzessin Felicia Funkelstein langweilt sich zu Tode in ihrem großen Schloss. Eines Nachts nähert sich ein wundersames Spinnenwesen. Schnell gehen die Höflinge in Kampfposition, aber zu ihrer Überraschung ist die Prinzessin mehr als begeistert. Felicia und Spidy freunden sich sofort an und endlich ist was los am Hof. Als der große Zauberer Massimo Magico auftaucht, ist die Langeweile vollkommen verflogen. Massimos Zauberei entpuppt sich aber schnell als Luftnummer und es kommt zu einer wilden Rangelei. Die Geschichte „Fantasia steht Kopf“ und die fantasievollen und abwechslungsreichen Choreografien werden von bekannter und neuer Musik von Tschaikowski bis Prokofjew begleitet.

Termin: Sonntag, 8. Februar 2026, 18.00 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Kartenpreis:

20,00 € Preisgruppe 1
17,00 € Preisgruppe 2
10,50 € Preisgruppe 3

Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

Abendkasse

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
