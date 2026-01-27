Gastspiel: Fantasia steht Kopf
Prinzessin Felicia Funkelstein langweilt sich zu Tode in ihrem großen Schloss. Eines Nachts nähert sich ein wundersames Spinnenwesen. Schnell gehen die Höflinge in Kampfposition, aber zu ihrer Überraschung ist die Prinzessin mehr als begeistert. Felicia und Spidy freunden sich sofort an und endlich ist was los am Hof. Als der große Zauberer Massimo Magico auftaucht, ist die Langeweile vollkommen verflogen. Massimos Zauberei entpuppt sich aber schnell als Luftnummer und es kommt zu einer wilden Rangelei. Die Geschichte „Fantasia steht Kopf“ und die fantasievollen und abwechslungsreichen Choreografien werden von bekannter und neuer Musik von Tschaikowski bis Prokofjew begleitet.
Termin: Sonntag, 8. Februar 2026, 18.00 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz
Kartenpreis:
20,00 € Preisgruppe 1
17,00 € Preisgruppe 2
10,50 € Preisgruppe 3
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
Abendkasse