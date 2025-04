Gastspiel: Comedian Harmonists Forever – Das Leben ein Konzert

Das neue Konzertprogramm der Comedian Harmonists Forever erzählt die wahre Geschichte der echten Comedian Harmonists.Beginnend im Jahre 1927, weitergehend über die Zerschlagung der Gruppe 1935 und endend mit den Schicksalen der einzelnen Mitglieder aus der Retrospektive.Das Publikum kann sich mit „Das Leben ein Konzert“ auf einen herausragenden musikalischen Theaterabend freuen und wird von den Comedian Harmonists Forever in das Berlin der goldenen 1920er und 1930er Jahre entführt.In dem Theaterstück „Das Leben ein Konzert“ wird Roman Cycowski durch den himmlischen Gesang seiner alten, bereits lange verstorbenen Kollegen in seine Gedanken an das Originalensemble entführt. Es erwachen seine Erinnerungen an die herausfordernden Zeiten, in denen sich das Ensemble damals gründete, bevor es zum erfolgreichsten Ensemble seiner Gegenwart, zur ersten Boygroup überhaupt, wurde und sich schließlich im Angesicht von Krieg und rassistischer Verfolgung in Streit und Auseinandersetzung trennte, um dann doch in einzelnen Verbindungen auch wieder in Versöhnung und Dankbarkeit auf die einzigartigen, gemeinsamen Jahre zurückblicken zu können.Jede Phase der turbulenten Entwicklung wird in der Chronologie der wahren Geschichte durchlebt und diese dann mit der Musik der „Comedian Harmonists“ kombiniert.35,00 € / 29,00 €Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse