Gastspiel: Buddy in Concert
Am Freitag, dem 14. November 2025, 19.30 Uhr, findet im Eduard-von- Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz die Rock'n'Roll-Show mit den Original-Stars aus dem Buddy Holly-Musical statt
Termin: Freitag, 14. November 2025, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz
Kartenpreise: 35,00 € pro Person
Karten: www.erzgebirgische.theater/...
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse