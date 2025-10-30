Kontakt
Gastspiel: Buddy in Concert

Am Freitag, dem 14. November 2025, 19.30 Uhr, findet im Eduard-von- Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz die Rock'n'Roll-Show mit den Original-Stars aus dem Buddy Holly-Musical statt

Man nehme fünf virtuose Musikschaffende, eine Prise Slapstick, einen Hauch Comedy, verfeinere dies mit ein wenig Akrobatik und widme sich mit Leidenschaft den größten Hits der Rock ’n’ Rollund Twist-Ära. Heraus kommt eine atemberaubende, temporeiche Show mit Petticoat und Smoking, voller Witz und Esprit, bei der nicht nur Rock ’n’ Roll-Fans auf ihre Kosten kommen. Seitdem das Musical „Buddy – Die Buddy Holly Story“ erstmals über die Bühne ging, grassiert das Rock ’n’ Roll-Fieber in Deutschland. Nun ist das Original-Ensemble der „Buddy Holly Story“ endlich wieder mit neuem Frontmann und neuen Programm in Annaberg-Buchholz zu erleben. „Let’s Twist Again!“

Termin: Freitag, 14. November 2025, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Kartenpreise: 35,00 € pro Person

Karten: www.erzgebirgische.theater/...

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.