Ferienworkshop der Theaterpädagogik MOVIN’ ON: Für alle, die Spiele lieben
Das Eduard-von-Winterstein-Theater lädt Kinder und Jugendlichen zu einem Ausflug auf die Probebühne und einer Reise in die Theaterwelt ein. Setz Deinen Geist und Deinen Körper in Bewegung.
In diesem Spiele- und Theaterworkshop können sich die Teilnehmenden in abwechslungsreichen Aufgaben ausprobieren und gemeinsam mit anderen kreativ werden. Durch verschiedene Spiele werden unterschiedliche Aspekte des Schauspiels erkundet – von Ausdruck und Bewegung bis hin zu Improvisation und Zusammenspiel. Der Workshop lädt dazu ein, Neues auszuprobieren, miteinander zu arbeiten und die eigene Spielfreude zu entdecken.
Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.
Wo: Orchesterprobenraum
Wilischstraße 10
09456 Annaberg-Buchholz
Um Anmeldung wird bis jeweils eine Woche vor dem Termin gebeten: tp@erzgebirgische.theater