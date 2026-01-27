Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Ferienworkshop der Theaterpädagogik MOVIN’ ON: Für alle, die Spiele lieben

Am Samstag, dem 7. Februar 2026 und am Dienstag, dem 7. April 2026, jeweils 10.00 Uhr, lädt das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz zu einem Ferienworkshop ein. Der Workshop wird empfohlen für Kinder ab 10 Jahren.

Das Eduard-von-Winterstein-Theater lädt Kinder und Jugendlichen zu einem Ausflug auf die Probebühne und einer Reise in die Theaterwelt ein. Setz Deinen Geist und Deinen Körper in Bewegung.

In diesem Spiele- und Theaterworkshop können sich die Teilnehmenden in abwechslungsreichen Aufgaben ausprobieren und gemeinsam mit anderen kreativ werden. Durch verschiedene Spiele werden unterschiedliche Aspekte des Schauspiels erkundet – von Ausdruck und Bewegung bis hin zu Improvisation und Zusammenspiel. Der Workshop lädt dazu ein, Neues auszuprobieren, miteinander zu arbeiten und die eigene Spielfreude zu entdecken.

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Wo: Orchesterprobenraum
Wilischstraße 10
09456 Annaberg-Buchholz

Um Anmeldung wird bis jeweils eine Woche vor dem Termin gebeten: tp@erzgebirgische.theater

