Felix Meyer, Norman Daßler & mondëna quartet

Gastspiel

Am Freitag, dem 6. März 2026, gastieren um 19.30 Uhr Felix Meyer, Norman Daßler und mondëna quartet mit ihrem Programm „Himmel im Kopf“ auf der Bühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters.

Wenn Felix Meyer, der große popmusikalische Geschichtenerzähler, und seine Band unterwegs sind, kann man sich der Energie, der musikalischen Qualität und der Spielfreude dieser Musiker kaum entziehen. Felix Meyer als Kopf und die Band als Herz bilden eine grandiose Einheit, das ist Musizieren auf höchstem Niveau.

Grenzen verschieben, Klischees brechen und neue Klangwelten schaffen – das wiederum ist die Vision des mondëna quartets aus Leipzig. Im Winter 2022 legten die Mitglieder des Quartetts ihr erstes Album „CIRCLES“ vor, fast zeitgleich erschienen die 15 neuen Lieder von Felix Meyer auf dem Album „SPÄTER NOCH IMMER“, auf dem das Quartett ebenfalls zu hören ist. Nun werden diese beiden Welten in einem Bühnenprogramm zusammengeführt.

Termin: Freitag, 3. März 2026, 19.30 Uhr

Kartenpreise: 35,00 € pro Person

Karten: www.erzgebirgische.theater/...

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse

 

