Feiern mit der kleinen Hexe: Schulanfangsfest

Am Samstag, dem 9. August 2025, begrüßen wir, wie im letzten Jahr, nach der Vorstellung alle Schulanfangskinder, die zusammen mit uns ihren Schulstart begehen wollen und selbstverständlich auch all diejenigen, die das Stück nach dem gleichnamigen Roman von Otfried Preußler besuchen möchten. Allen Zuckertütenkids und ihren Geschwistern schenken wir Gratiskarten für die Vorstellung und im Anschluss gibt es auf unserer Spielewiese Spaß für die ganze Familie – auch Begegnungen mit dem Ensemble und eine kleine Überraschung wird es geben!Otfried Preußlers weltberühmte zauberhafte Geschichte wird in der Kulisse des Naturtheaters Greifensteine wunderbar lebendig. Begleiten Sie das liebenswerte Hexenmädchen auf ihrem abenteuerlichen Weg, um ihren Platz in der Hexengemeinschaft zu finden.Termin:Samstag, 9. August 2025, 15.00 Uhr, anschließend SchulanfangsfestNaturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €*****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mitSozialpass, mit Familienpass. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis underhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.