Feiern mit Pippi Langstrumpf: Familienfest

Am Sonntag, dem 23. August 2026, startet nach der Vorstellung des Familienstücks „Pippi Langstrumpf“ das Familienfest mit Spielen und Highlights, Begegnungen mit dem Ensemble und leckeren Snacks. Ein unvergessliches Erlebnis! Das Abenteuerstück nach Astrid Lindgren, für die Bühne bearbeitet von Georg Riedel, beginnt um 15.00 Uhr, das Familienfest beginnt direkt im Anschluss.Astrid Lindgrens berühmteste Geschichte erzählt von der unerschütterlichen Unabhängigkeit einer kleinen Heldin, die sich durch nichts und niemanden stoppen lässt. Mit Humor, Witz und einer riesigen Portion Mut wird „Pippi Langstrumpf“ zu einem Theatererlebnis, das Jung und Alt gleichermaßen verzaubert. Erleben Sie eine Welt, in der alles möglich ist – Pippi zeigt uns, wie das geht.16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €*****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 12.50 Uhr u. 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 10.00 Uhr bis 15.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.