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Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
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Feiern mit Pippi Langstrumpf: Familienfest

(lifePR) (Ehrenfriedersdorf, )
Spaß für die ganze Familie! Am 23. August 2026 wird im Naturtheater Greifensteine kräftig gefeiert. Gespielt wird das Familienstück „Pippi Langstrumpf“ und im Anschluss laden die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH zu einem Programm mit vielen Attraktionen ein.

Am Sonntag, dem 23. August 2026, startet nach der Vorstellung des Familienstücks „Pippi Langstrumpf“ das Familienfest mit Spielen und Highlights, Begegnungen mit dem Ensemble und leckeren Snacks. Ein unvergessliches Erlebnis! Das Abenteuerstück nach Astrid Lindgren, für die Bühne bearbeitet von Georg Riedel, beginnt um 15.00 Uhr, das Familienfest beginnt direkt im Anschluss.

Astrid Lindgrens berühmteste Geschichte erzählt von der unerschütterlichen Unabhängigkeit einer kleinen Heldin, die sich durch nichts und niemanden stoppen lässt. Mit Humor, Witz und einer riesigen Portion Mut wird „Pippi Langstrumpf“ zu einem Theatererlebnis, das Jung und Alt gleichermaßen verzaubert. Erleben Sie eine Welt, in der alles möglich ist – Pippi zeigt uns, wie das geht.

Termin: Sonntag, 23. August 2026, 15.00 Uhr, anschließend Familienfest Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf

Kartenpreise:
16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €***
**Ermäßigungen gelten für Kinder, Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.
** Reisegruppen (ab 15 Personen)
*** Kindergruppen (ab 10 Personen)

Karten:
www.naturtheater-greifensteine.de/...

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Tourist-Information Greifensteine
Greifensteinstraße 44, 09427 Ehrenfriedersdorf
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 12.50 Uhr u. 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Kauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.

Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

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