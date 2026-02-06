Eröffnung der Fotoausstellung „buchholzer papiere“

Am Samstag, dem 28. Februar 2026, wird um 17.00 Uhr die Ausstellung „buchholzer papiere“ im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz eröffnet.



Galerie Foyer 67 präsentiert eine künstlerische Serie, in der die Linie zur Bühnenfigur wird: ein impulsiver Auftritt, ein Balanceakt zwischen Kontrolle und Loslassen. Aus schnellen, eruptiven Gesten entstehen konzentrierte, fast meditative Blätter - kleine Schutzräume gegen die Zumutungen der Welt.



Jörg Seifert studierte Bühnenbild an der HfBK Dresden. Als Maler, Grafiker, Objektkünstler und Autor ist er fest in der sächsischen Kunstlandschaft verankert und leitet seit 1998 den unabhängigen Kunstkeller in Annaberg-Buchholz. Mit „buchholzer papiere“ zeigt er Arbeiten auf den Blättern der Buchholzer Kartonagenfabrik, in welchen jede Linie ihr eigener Seiltanz ist: streng begonnen, bewusst gebrochen, immer im Spiel zwischen Ordnung und Freiheit.



Wir verwandeln das Pausenfoyer in regelmäßigen Abständen in einen Ausstellungsraum und laden Sie herzlich ein, unsere Galerie Foyer 67 zu besuchen, um sich von der Vielfalt der regionalen Kunst inspirieren zu lassen. In dieser Saison beschäftigen sich die beiden thematischen Präsentationen mit der Malerei. Zu den Ausstellungseröffnungen begrüßen wir Sie mit einem Glas Sekt, es erwartet Sie eine Einführung und die Möglichkeit, den Kunstschaffenden zu begegnen. Nach dem Ausstellungsbesuch können Sie noch bei uns verweilen und eine Vorstellung besuchen, um den Kunstgenuss abzurunden.



Die Eröffnung der Ausstellung „buchholzer papiere“ findet am 28. Februar 2026 um 17.00 Uhr im Foyer statt. Im Anschluss können Sie die Wiederaufnahme des Musicals „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ besuchen.



Ausstellungseröffnung: Samstag, 28. Februar 2026, 17.00 Uhr



Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.





(lifePR) (