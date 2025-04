Eröffnung der Fotoausstellung „DOORSTEP PARADISE“

Am Donnerstag, dem 17. April 2025, wird um 17.00 Uhr die Fotoausstellung „DOORSTEP PARADISE “ im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz eröffnet.



Die zweite Ausstellung in dieser Spielzeit führt Sie hinaus in die faszinierende erzgebirgische Welt. Der Annaberg-Buchholzer Fotograf Tom Koppe widmet sich in seiner Freizeit mit Leidenschaft der Landschafts- und Personenfotografie. Besonders fasziniert ihn das böhmische Erzgebirge, das er mit seiner Kamera in eindrucksvollen Bildern festhält. Seine Fotografien zeichnen sich durch eine stimmungsvolle, poetische und geheimnisvolle Atmosphäre aus - sie laden dazu ein, in die besondere Schönheit und die verborgenen Geschichten der Region einzutauchen. Die Eröffnung der Ausstellung „DOORSTEP PARADISE“ findet am 17. April 2025 um 17.00 Uhr im Foyer statt. Im Anschluss können Sie die Premiere „Call it Home“ besuchen.



Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 17. April 2025, 17.00 Uhr



Der Eintritt zur Fotoausstellung ist frei.





(lifePR) (