Elfenfeuer II - Ein funkelnd-magisches Nachtspektakel von Daphne Grindstoner

Am Samstag, dem 19. Juli 2025, feiert das funkelnd-magische Nachtspektakel „Elfenfeuer II“ um 21.00 Uhr seine Premiere bei den Greifenstein-Festspielen in Ehrenfriedersdorf. Inszeniert wird das Stück von Andreas Werth, die Choreografien entwirft Leszek Kuligowski, die Musikalische Leitung übernimmt Markus Teichler.



Tauchen Sie ein in die fantastische Welt der Elfen und Trolle! Die alte Schamanin übergibt ihr Erbe und ein Wettstreit um ihre Nachfolge entfacht – doch fremde Mächte wollen alles zerstören. In der packenden Fortsetzung von „Elfenfeuer“ wird das Gleichgewicht der magischen Kräfte bedroht: Der Schattenkönig erhebt sich und uralte Bündnisse zwischen Licht und Dunkelheit stehen auf dem Spiel. Inmitten von Tänzen, Gesang und zauberhaften Duellen kämpfen die Völker der Elfen und Trolle um ihr Überleben. Doch auch die alten Bekannten, die wieder mal an den schönen Greifensteinen Urlaub machen wollen, geraten ins Abenteuer und stellen sich mit Witz und Herz den Schatten entgegen.



Mit mitreißenden Hits von ABBA, über Nightwish, bis hin zu den emotionalen Klängen großer Klassiker erleben Sie ein musikalisches Spektakel, das Magie, Humor und große Gefühle vereint. „Elfenfeuer II“ ist die Fortsetzung der einstigen Kultproduktion von Tamara Korber und ein Erlebnis für alle Sinne: mit beeindruckenden Choreografien, Licht- und Lasereffekten, packenden Showdowns und einem glanzvollen Finale, das die Dunkelheit durchbricht.



Auf der Bühne zu erleben sind: László Varga (Die Schamanin), Zsófia Szabó (Evra, Tochter der Schamanin), Katharina Meissner (Feariel, Elfenkönigin), Lydia Roscher (Sylvenna, Ratgeberin der Königin, Elfenfrau), Christopher Wernecke (Elowen, Elf), Gisa Kümmerling (Jacqueline, Camperin), Udo Prucha (Schorsch, Camper), Julia Wunderlich (Cynthia, Tochter der Camper), Christian Venzke (Tenebris, Schattenkönig), Adrian Laza (Azrel, Diener des Schattenkönigs), Leander de Marel (Stimme des Greifens), Jessica Böhlmann / Jana Burkert / Franzy Kwetkat / Nataliia Ligai / Marie Schurtz / Nadine Sieber / Lena Uhlig (Elfen / Schatten), Henriette Kraus / Justine Küchler / Dominik Kwetkat / Quentin Gabriel Seiler / Samantha Seitenglanz / Peter Uhlmann / Kornelia Walther (Trolle / Schatten) sowie der Opernchor des Eduard-von- Winterstein-Theaters.



Premiere: Samstag, 19. Juli 2025, 21.00 Uhr, Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf



Weitere Vorstellungen:

Sa, 26.07.2025, 21.00 Uhr | Fr, 08.08.2025, 21.00 Uhr | Fr, 15.08.2025, 20.00 Uhr | Fr, 22.08.2025, 20.00 Uhr | Sa, 30.08.2025, 20.00 Uhr

