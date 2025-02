„Eine Mords-Freundin“ als Relaxed Performance mit Gebärdensprachdolmetschung

Mit den zwei ausgewählten Vorstellungen von „Eine Mords-Freundin“ mit Gebärdensprachdolmetschung geht das Eduard-von-Winterstein-Theater einen weiteren Schritt, um das Haus für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Alles, was auf der Bühne zu hören ist (Text, Musik oder Geräusche), wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. In den vorderen Sitzreihen werden Plätze reserviert, um unserem gehörlosen Publikum einen bestmöglichen Theaterbesuch zu gewährleisten. Zusätzlich findet 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung eine Einführung statt, bei der wichtige Informationen über die Inszenierung in Gebärdensprache vermittelt werden.Relaxed Performance: Theater ist eine Vereinbarung. Das Ensemble und das Bühnenpersonal verabreden, wie die Vorstellung ablaufen soll. Das Publikum nimmt die Plätze ein und befolgt viele ungeschriebene Regeln. Diese sind scheinbar klar und alle sind einverstanden. Aber das Ganze kann auch ziemlich stressig sein. Geht es nicht allen manchmal so? Ruhig sitzen, nicht reden, den Platz nicht verlassen können, ziemlich lange und im Dunkeln ... Eine Relaxed Performance – Entspannte Vorstellung – richtet sich an alle, die sich im Theater ein bisschen freier fühlen möchten. Die konventionelle Theateretikette wird gebrochen und während der Vorstellung werden die Türen des Saals offengelassen.Es wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen und eine Rückzugsmöglichkeit im Snoozle-Raum auf der Studiobühne angeboten. Die Lichter werden angelassen und dem Publikum wird eine reizarme Aufführung geboten.Diese besonderen Veranstaltungen können dank der Unterstützung der Aktion Mensch Stiftung und des Fördervereins des Eduard-von-Winterstein-Theaters stattfinden.Sonntag, 16. Februar 2025, 15.00 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-BuchholzSonntag, 6. April 2025, 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse