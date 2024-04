Ein Stück Heimat – oder Heimatlosigkeit

Zu Gast im Neuen Konsulat bei den Altstadtfreunden Annaberg e.V. ist am 26.4.2024 das Eduard-von-Winterstein-Theater mit der Letzten Runde. Diesmal wird die Veranstaltung von der Schauspielerin Mira Sanjana Sharma ausgestaltet, die auch gerne die Gedanken der Bürgerinnen und Bürger in dieses Projekt einfließen lassen möchte.



Vielleicht steht ein Leben in Einsamkeit mir besser. Uns besser… Oder ist es möglich, sich von dem Gedanken zu lösen, dass unsere vergangenen Erfahrungen in unserer Gegenwart zu finden sind?



In der kommenden Letzten Runde begibt sich Mira Sanjana Sharma in dieses Spannungsfeld. Sie führt Bevölkerungsbefragungen in Annaberg-Buchholz durch. Diese verknüpft sie mit eigenen Texten und Gedanken zur Thematik. Es ist ein Versuch einer Sammlung unterschiedlichster Bezüge zu Heimat und der damit verbundenen Einsam- oder Gemeinsamkeit. Es geht darum, Unterschiedlichkeit aushalten zu können – und müssen. Aber auch um die Herzen, die in ihren ganz individuellen Bezügen, ihren Weg darin suchen. Ein Schicksal, das uns doch alle zu verbinden scheint.



„Ich liebe den Dreck und die Gedanken, die er mir bietet.

Und ich will an Zukunft glauben können.

Vielleicht suche ich in diesem Projekt auch eine eigene Lösung für diesen gefühlten Widerspruch.“



Wer Lust hat, sich selbst zu diesen Themen zu äußern, möge sich bei mira.sanjana.sharma@gmail.com melden. Dies kann in Form eines eigenen Textes, oder eines Interviews stattfinden. Ihre Perspektiven sind gefragt! Nichts ist zu normal, zu langweilig oder zu extrem, um einen Weg in diesen Abend zu finden. Der Eintritt ist auf Spendenbasis.



Veranstaltungstermin: Freitag, 26. April 2024, 20.00 Uhr

Adresse: Altstadtfreunde Annaberg e.V.

Untere Badergasse 3

09456 Anaberg-Buchholz





