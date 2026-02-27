Eduard-von-Winterstein-Theater bekommt 5. BR-KLASSIK-Operetten-Frosch
Bereits zum 5. Mal hat der Bayrische Rundfunk Klassik einen BR-KLASSIK-OperettenFrosch an das Theater der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH vergeben – für die Produktion „Mein Freund Bunbury“ von Gerd Natschinski (Inszenierung: Oliver Pauli).
Damit befindet sich das Eduard-von-Winterstein-Theater im deutschsprachigen Raum im Spitzenfeld.
Die bisherigen Frösche wurden für folgende Inszenierungen vergeben: „Der reichste Mann der Welt“ von Ralph Benatzky (Monats- und Spielzeitfrosch 2021/22; Inszenierung: Christian von Götz), „Der Fürst von Pappenheim“ von Hugo Hirsch (Monatsfrosch; Inszenierung: Christian von Götz), „Das Walzerparadies“ von Oscar Straus (Monatsfrosch; Inszenierung: Oliver Pauli).
Dieser 5. BR-KLASSIK-Operetten-Frosch schließt die Nominierung für den Spielzeit-Frosch 2025/2026 ein. Bei der Vergabe wurde eine rundum gelungene Produktion gewürdigt: Das Orchester unter dem mitreißenden Dirigat von Lukas Natschinski, jede Rolle wurde als perfekt besetzt bezeichnet, das Bühnenbild von Martin Scherm und die Regie von Oliver Pauli begeisterten und überzeugten als grandioses Konzept jenseits jeder Ostalgie.
Die Operette „Mein Freund Bunbury“ kann in dieser Spielzeit noch an sieben Terminen besucht werden.
Link zur Bekanntgabe der Verleihung:
https://t1p.de/wu1oo
Termine:
Mi., 04.03.26, 19.30 Uhr
Sa., 07.03.26, 19.30 Uhr
So., 15.03.26 , 19.30 Uhr
Fr., 20.03.26 , 19.30 Uhr
So., 29.03.26, 15.00 Uhr
So., 05.04.26 , 18.00 Uhr
So., 12.04.26 , 15.00 Uhr
