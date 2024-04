ETHOS-Stiftungsgala

In einer großen Gala zeigt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Leitung des 1. Kapellmeisters Dieter Klug einmal mehr ihr enormes künstlerisches Potenzial und lädt dazu nicht nur die Stifter_innen, sondern auch alle Zuschauer_innen herzlich ein. Durch den Abend italienischer Opernmelodien führt Intendant Moritz Gogg.Die zahlreichen Gäste erfüllen mit dem Besuch der Vorstellungen und Konzerte unsere Spielstätten mit Leben. Dafür sei Ihnen allen nicht nur an diesem Abend herzlich gedankt.Als SolistÖinnen des Musiktheaters der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH wird das Publikum Sophia Keiler, Jakob Hofmann sowie László Varga und zudem Klaus-Bernhart Meyer, Solokontrabassist der Erzgebirgischen Philharmonie Aue erleben.Ab 18.30 Uhr öffnen sich die Türen des Kulturzentrums Erzhammer für die Gäste.28,00 € im Vorverkauf30,00 € an der AbendkasseServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater