EDDI meets: Peter und der Wolf

Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH lädt im Mai 2024 zu Konzerten für die Grundschulen mit dem Klassiker „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew ein. Die Leitung der Erzgebirgischen Philharmonie Aue liegt in den Händen von Karl Friedrich Winter, die Puppenführung übernimmt Asia Schreiter.Eddi, der weiße, neugierige Theatervogel, ist beim großen Orchester zu Besuch. So viele Instrumente auf einmal hat er noch nie gesehen. Sie sehen alle so lustig aus und sie machen die fantastischsten Geräusche. Er erfährt, dass man mit der Musik auch eine ganze Geschichte erzählen kann. Das muss Eddi sofort ausprobieren und erfindet drauf los. Eine Geschichte über einen Vogel muss es natürlich sein, denn Vögel sind immer Superhelden in seinen Lieblingsbüchern. Aber dem Dirigenten wird der Plot schnell langweilig. Ein bisschen mehr Action muss her. Seine Idee ist es, zu dem Peter und dem Vogel auch einen Wolf in die Geschichte hineinzumusizieren. Ob es gut ausgeht? Überzeugt Euch selbst und entdeckt gemeinsam mit Eddi den Zauber der Musik.Eduard-von-Winterstein-Theater, Donnerstag, 16. Mai 2024, 9.00 Uhr, 10.15 Uhr und 11.30 UhrKulturhaus Aue – Donnerstag, 30. Mai 2024, 10.00 Uhr | Treibehaus in der Saigerhütte Grünthal Olbernhau – Freitag, 31 Mai2024, 10.00 Uhr5,00 EUR pro Schüler_inServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse