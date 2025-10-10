Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Drei Haselnüsse für Kasper

Spielraum-Figurentheater

Am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, ist das Figurentheater Cornelia Fritzsche um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Drei Haselnüsse für Kasper“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg- Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.

Große Aufregung im Königreich! Prinzessin Annegret soll verheiratet werden, diese will aber nicht. Kurzerhand lädt der König alle heiratsfähigen jungen Männer zu einem Fest in sein Schloss ein. Er gibt der Prinzessin damit die letzte Möglichkeit, sich ihren Bräutigam auszusuchen. Davon erfahren auch Kasper und sein Freund Seppel. Die Großmutter, welche ebenfalls zum Fest geladen ist, darf noch jemanden mitbringen. Ihre Wahl fällt auf Seppel, denn Kasper hat Küchendienst. Aber Kasper wäre nicht der Kasper, wenn er sich nicht zu helfen wüsste, um doch noch pünktlich zum Fest im Schloss zu erscheinen. 1 Pferd, 3 Haselnüsse und 2 Tauben werden ihm dabei helfen. Ob nun Kasper oder Seppel die Prinzessin zur Braut bekommen oder gar keiner von beiden, sei hier noch nicht verraten. Kommt alle und schaut es euch an.

Termin: Sonntag, 26. Oktober 2025, 10.30 Uhr
Preise: 10,00 € / 6,00 €**

**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
Tageskasse

