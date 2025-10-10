Drei Haselnüsse für Kasper

Große Aufregung im Königreich! Prinzessin Annegret soll verheiratet werden, diese will aber nicht. Kurzerhand lädt der König alle heiratsfähigen jungen Männer zu einem Fest in sein Schloss ein. Er gibt der Prinzessin damit die letzte Möglichkeit, sich ihren Bräutigam auszusuchen. Davon erfahren auch Kasper und sein Freund Seppel. Die Großmutter, welche ebenfalls zum Fest geladen ist, darf noch jemanden mitbringen. Ihre Wahl fällt auf Seppel, denn Kasper hat Küchendienst. Aber Kasper wäre nicht der Kasper, wenn er sich nicht zu helfen wüsste, um doch noch pünktlich zum Fest im Schloss zu erscheinen. 1 Pferd, 3 Haselnüsse und 2 Tauben werden ihm dabei helfen. Ob nun Kasper oder Seppel die Prinzessin zur Braut bekommen oder gar keiner von beiden, sei hier noch nicht verraten. Kommt alle und schaut es euch an.Preise: 10,00 € / 6,00 €****: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse