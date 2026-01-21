Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Dornrose will ´ne Hose

Spielraum-Figurentheater

Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, ist das VIVID Figurentheater Frieda Friedemann um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Dornrose will ´ne Hose“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg- Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.

Die Märchenforscherin Nelly Rose Maler möchte den Zeitgeist verschiedener Epochen einfangen, deshalb lebt ihre Prinzessin Rose im barocken 17. Jahrhundert. Seit dem Fluch der dreizehnten Fee beim Tauffest der Prinzessin darf Rose das Schloss nur unter Aufsicht verlassen. Die Prinzessin jedoch würde so gern mit den anderen Kindern spielen, klettern und herumtoben. Wenn sie wenigstens eine Hose hätte und nicht diese furchtbar unpraktische Kleidung ... Da erscheint der Zeitgeist höchstpersönlich und möchte auch ein Wörtchen mitreden. Schließlich war er dabei!!!

Termin: Sonntag, 1. Februar 2026, 10.30 Uhr

Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

www.erzgebirgische.theater.de/...

Tageskasse

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
