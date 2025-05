Die Spielzeit 2025_2026 der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbH beginnt im September

Der Geschäftsführende Intendant Moritz Gogg stellt gemeinsam mit dem Conductor in Residence Ekkehard Klemm, dem stellvertretenden GMD Dieter Klug, Oberspielleiter Jan Holtappels, Chefdramaturg Lür Jaenike und Theaterpädagogin Asia Schreiter die neue Spielzeit im Erzgebirge in einem Pressegespräch im Eduard-von-Winterstein-Theater AnnabergBuchholz vor.



Es ist die 133. Spielzeit, die im September 2025 im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz und im Kulturhaus Aue beginnt. Das bedeutet elf Premieren auf der Bühne und zwei Premieren in externen Spielorten, zwei Premieren auf der Naturbühne Greifensteine, zehn Philharmonische Konzerte, glanzvolle Ballabende – erstmals auch in Olbernhau, Kirchen- und Serenadenkonzerte und Lesungen, ein breites Angebot im Kinder- und Jugendtheater (z. B. Theater im Klassenzimmer, Schultheatertage und Schulkonzerte), Einführungen und Publikumsgespräche, dazu ein abwechslungsreiches Programm auf der Studiobühne – dies alles und mehr bietet das Programm der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH.



Zu den Highlights der neuen Saison gehören im Musiktheater zwei deutsche Erstaufführungen. Die Oper „Dorian Gray“ nach Oscar Wilde von Kate Pullinger mit der Musik von Ľubica Čekovská in der Inszenierung von Vera Nemirova und die Operette „Die gelbe Lilie“ von Michael Krasznay-Krausz in der Inszenierung von Christian von Götz, welcher bereits drei BR-Klassik-Frösche für die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH gewonnen hat. Des Weiteren gibt es eine Neuinszenierung von Mozarts unsterblichem „Don Giovanni“. Ebenfalls feiert in dieser Spielzeit das beliebte Musical „Mein Freund Bunburry“ des Komponisten Gerd Natschinski in der Inszenierung von Oliver Pauli seine Premiere. Der Star des einstigen Metropoltheaters Gundula Natschinski wird als Lady Bracknell auf der Bühne stehen und Lukas Natschinski wird als musikalischer Leiter mitwirken.



Das Schauspielensemble startet klassisch mit „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller. Weiterhin versprechen die Uraufführung „Der Katalytofen – Ein erzgebirgischer Western“ aus der Feder von Marco Süß nach Erzählungen von Ralph Geisler, „Die Mausefalle“ – ein mörderisches Meisterwerk von Agatha Christie sowie „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ – eine musikalische Romanbearbeitung nach Jane Austen beste Unterhaltung. Freuen darf sich das Publikum außerdem auf „Der kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupéry und auf die deutschsprachige Erstaufführung „Mein Du“ – ein Stück über die Erinnerungen an die Zeit des Sozialismus und die Versprechungen der Zeiten danach. Das traditionelle Weihnachtsmärchen auf der großen Bühne wird in diesem Jahr „Morgen, Findus, wird´s was geben“ nach einer Geschichte von Sven Nordqvist sein.



Nach den großen Erfolgen der vergangenen Spielzeit werden die preisgekrönte Operette „Das Walzerparadies“, das Schauspiel „Ewig Jung“, die Komödie „Eine Mords-Freundin“ und das Musical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ wiederaufgenommen.



Bei den Greifenstein-Festspielen feiern das Musical „Das Buschgespenst“ (Musik: Ben Toth, Libretto: Marco Süß), nach einem frühen Erzgebirgsroman von Karl May und das Familienstück „Pippi Langstrumpf“ Premiere. Auch im Sommer 2026 werden „Die kleine Hexe“, „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ und „Elfenfeuer II“ wieder zu erleben sein. Ebenfalls im Sommer darf sich das Publikum auf eine neue Inszenierung des „Jedermann“ an der St. Annenkirche freuen.



Im Konzertjahresprogramm wird es einen weiten, offenen Horizont von Ost bis sehr weit nach West geben – die ganze Welt wird im Erzgebirge klingend zu erleben sein! Mit Werken von Mozart, Bach, Prokofjew und Schostakowitsch erklingen wieder große Meisterwerke des klassischen Repertoires. Neue Eindrücke versprechen dabei Werke aus Spanien und Lateinamerika. Mit Christel Loetzsch, einer gebürtigen Annaberg-Buchholzerin, Yuki Manuela Janke, Kateryna Titova, Nikolaus Branny, Terka Horáková, Michael Foršt, Bettina Aust, Nataliia Stets, Jürgen Karthe und Bruno Borralhinho kommen zudem international renommierte Kunstschaffende ins Erzgebirge.

