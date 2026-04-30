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Die Sonne scheint für Alle umsonst

Jüdischer Abend im Rahmen der Feierlichkeiten zu Tacheles – Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Sonntag, dem 17. Mai 2026, um 18.00 Uhr ist im Eduard-vonWinterstein-Theater in Annaberg-Buchholz ein besonderer literarischmusikalischer Abend im Rahmen des Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen zu erleben.

Im Rahmen des Themenjahres „Tacheles - Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026“ lädt die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH zu einem besonderen Abend ein, der jüdische Geschichte in Annaberg-Buchholz auf eindrucksvolle Weise erlebbar macht. In Kooperation mit der Stadt Annaberg-Buchholz und dem Erzgebirgsmuseum entstand eine Lesung, die Sie auf eine Zeitreise mitnehmen wird. Wir sind unterwegs in die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, der prosperierenden Posamentiergeschäfte, des blühenden kulturellen und gesellschaftlichen Lebens hier im Herzen des Erzgebirges. Dieser Abend ist aber nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern auch eine Einladung zum offenen Dialog und zur gemeinsamen Reflexion über Vielfalt und Zusammenhalt. Seien Sie dabei und erleben Sie eine außergewöhnliche Veranstaltung im Zeichen von Kunst, Geschichte und Begegnung.

Termine:
Sonntag, 17. Mai 2026, 18.00 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Kartenpreis:
Preisgruppe 1: 15,00€
Preisgruppe 2: 13,00€
Preisgruppe 3: 13,00€

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

www.erzgebirgische.theater.de/...
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