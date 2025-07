Diesmal ist sich Egon todsicher: er hat den richtigen Plan. Eine große Sache! „Vielleicht der größte Zahn, der jemals gezogen wurde!“ Es geht darum, Millionäre zu werden. Benny und Kjeld sind zunächst skeptisch, sie würden lieber mit einem Zigarrenladen vorliebnehmen. Doch als Egon seinen Plan erklärt, sind sie dabei. Es geht um den Stülpnerschatz, und zwar nirgendwo anders als im fernen Erzgebirge – unter den Greifensteinen. Also heißt es Sachen packen und Yvonne überreden, nicht alle Kleider mitzunehmen. Angekommen im Erzgebirge, gilt es jedoch noch einige Hürden zu nehmen: Weder lässt sich, als das Benzin zur Neige geht, der Tankwart von Ehrenfriedersdorf so einfach wie geplant übers Ohr hauen, noch sind die Olsens die einzigen Gangster, die hinter dem Schatz her sind. Das alte Bergwerk, in dem laut Egons Karte der Schatz liegen soll, ist erst unauffindbar und dann schließlich im Grubenwasser verschwunden. Ein Taucheranzug muss her!Nach Motiven der Olsenbanden-Filme werden wir den (voraussichtlich) allerneuesten Streich auf die Bühne der Greifensteine bringen. Mächtig gewaltig, Stülpner Karl!Auf der Bühne erleben Sie Hans B. Goetzfried als Egon, Marvin Thiede als Benny und Rouven Klischies als Kjeld. Des Weiteren sehen Sie Kerstin Maus als Yvonne, Tim Blutner / Griffin Weiß als Børge, Richard Glöckner als Tankwart Shell / Leutnant / Gangster Rico, Marie-Louise von Gottberg als Gangsterbraut Karin und Leander de Marel in der Rolle des Tankwarts von Ehrenfriedersdorf.In diesem Sommer bieten wir wieder zwei Vorstellungen mit Gebärdensprachdolmetschung in Deutscher Gebärdensprache an. Dieses Mal laden wir unser gebärdensprachnutzendes Publikum zu „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ ein und gehen damit einen weiteren Schritt, unser Theater für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Alles, was auf der Bühne zu hören ist (Text, Musik oder Geräusche), wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. In ausgewählten Sitzreihen werden Plätze reserviert, um Ihnen einen bestmöglichen Theaterbesuch zu gewährleisten. Zusätzlich findet 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung eine Einführung statt, bei der wichtige Informationen über die Inszenierung in Gebärdensprache vermittelt werden.Do, 07.08.2025, 17.00 Uhr | Do, 14.08.2025, 17.00 Uhr | So, 17.08.2025, 15.00 Uhr | Do, 21.08.2025, 17.00 Uhr | So, 24.08.2025, 15.00 Uhr | Do, 28.08.2025, 17.00 Uhr | So, 31.08.2025, 15.00 Uhr18,00 € / 14,00 €* / 17,00 €** / 8,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, mit Sozialpass, mit Familienpass, Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr Kauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.