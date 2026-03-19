„Die Mausefalle“ mit Audiodeskription
Ein perfektes Setting für ein spannendes Krimiabenteuer: Ein abgelegenes englisches Gästehaus, eingeschneit. Sieben Fremde, gefangen in einem Sturm. Ein Mord, der die Luft mit Misstrauen erfüllt.
In Agatha Christies „Die Mausefalle“ wird jedes Wort, jeder Blick und jede verschlüsselte Andeutung zu einem Puzzlestück eines tödlichen Spiels. Hinter höflichen Floskeln lauern dunkle Geheimnisse, und die Mauern von Monkswell Manor halten nicht nur den Winter fern, sondern auch die Wahrheit gefangen. Wer lügt? Wer trägt eine Maske? Und wer wird der Nächste sein? Mit meisterhafter Präzision spinnt Agatha Christie ein Netz aus Intrigen, das sich erst im letzten Moment löst – mit einer Wendung, die Ihre Erwartungen übertreffen wird. Seien Sie bereit, den Atem anzuhalten – denn in diesem Haus ist nichts so, wie es scheint. Betreten Sie das Spiel, doch seien Sie gewarnt: Ein Geheimnis kann tödlich sein.
„Die Mausefalle“ wird seit dem 25. November 1952, mit Unterbrechung von ca. einem Jahr durch die COVID- 19-Pandemie, täglich im Londoner West End aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt.
Mit dem Projekt der Audiodeskription erreicht das Eduard-von-Winterstein-Theater bereits seit einigen Jahren das Publikum, welches sonst von der visuellen Seite unserer Vorstellungen ausgeschlossen bleibt.
Zwei Aufführungen von „Die Mausefalle“ aus der Feder von Agatha Christie, werden daher mit Audiodeskription angeboten. Dabei wird das Bühnengeschehen synchron über Kopfhörer beschrieben.
Wir bitten unsere Gäste, uns bei der Reservierung beziehungsweise beim Ticketkauf Ihren Bedarf an Kopfhörern mitzuteilen. Zwei Stunden vor Stückbeginn bieten wir eine blindengerechte Führung über die Bühne, eine Stückeinführung und eine Kostümpräsentation an.
Die Audiodeskriptionen finden in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e. V. statt und wird gefördert durch die Aktion Mensch Stiftung.
Termine:
Sonntag, 3. Mai 2026, 15.00 Uhr
Samstag, 16. Mai 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz
Kartenpreise:
22,00 € / 19,00 € / 13,00 €
20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/ticketshop
Tages-/Abendkasse