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Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Herr Moritz Gogg +49 3733 1407130
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Die Greifenstein-Festspiele 2026 beginnen

(lifePR) (Ehrenfriedersdorf, )
Am Samstag, dem 20. Juni 2026, ist es so weit: Die Greifenstein Festspiele der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH werden eröffnet. Zehn Wochen lang, bis zum 30. August, wird unser Ensemble auf der Naturbühne in Ehrenfriedersdorf Theater spielen.

Auf Europas schönster Felsenbühne stehen in diesem Sommer zwei Premieren und drei Wiederaufnahmen auf dem Programm: „Die kleine Hexe“ macht am 20. Juni den Anfang. Als zweite Wiederaufnahme präsentiert sich dem Publikum das beliebte Schauspiel „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ und am 27. Juni kehrt das Stück „Elfenfeuer II“ auf die Felsenbühne zurück. Die erste Premiere auf der Naturbühne wird das Abenteuerstück „Pippi Langstrumpf“ nach Astrid Lindgren am 4. Juli sein. „Das Buschgespenst“, ein erzgebirgisches Musical nach Karl May, schließt die Spielzeit mit der Premiere am 24. Juli ab.

Eintrittskarten für die 1.200 Plätze können im Servicebüro, Markt 9 in 09456 Annaberg-Buchholz, im Onlineshop und (eine Stunde vor Vorstellungsbeginn) an der Tageskasse erworben werden. Die Mitarbeitenden im Servicebüro geben auch Auskunft über den Kauf von Gruppenkarten (Schulklassen, Vereine) und über die Möglichkeit, Theater-Gutscheine zu kaufen und einzulösen. Eine weitere Vorverkaufsstelle gibt es in der Touristinformation auf den Greifensteinen (Greifensteinstraße 44, 09427 Ehrenfriedersdorf).

Kartenpreise:
29,00 € / 18,00 € / 16,00 €
19,00 €* / 14,00 €* / 9,00 €*
28,00** / 17,00 €** / 15,00 €**
16,00*** / 8,00 €*** / 6,00 €***
*Ermäßigungen gelten für Kinder, Schulkinder, Azubis, Studierende, mit Sozialpass, mit Familienpass, Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.
** Reisegruppen (ab 15 Personen)
*** Kindergruppen (ab 10 Personen)

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9 | 09456 Annaberg-Buchholz
Mo.-Fr. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
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