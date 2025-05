Die Greifenstein-Festspiele 2025 beginnen

Auf Europas schönster Felsenbühne stehen in diesem Sommer drei Premieren und drei Wiederaufnahmen auf dem Programm: „Drachen haben nichts zu lachen“, in der Inszenierung von Marianne Kjaer Klausen, macht am 19. Juni den Anfang. Als zweite Wiederaufnahme präsentiert sich dem Publikum das Musical „Monty Python´s Spamalot (Die Ritter der Kokosnuss)“ und am 10. August kehrt Leander de Marel als Räuber Hotzenplotz in dem Kinderstück „Keine Angst vor Hotzenplotz“ auf die Felsenbühne zurück.Die erste Premiere auf der Naturbühne wird Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ am 6. Juli sein. Die Kultproduktion eines funkelnd magischen Nachtspektakels findet mit der Premiere von „Elfenfeuer II“ am 19. Juli die lang ersehnte Fortsetzung. „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“, eine Komödie und der (voraussichtlich) allerneuste Streich von Egon, Benny und Kjeld schließt die Spielzeit mit der Premiere am 3. August ab.„Greifenstein Blasmusik Open Air“ ist ein weiteres Highlight der Saison. Am 21. Juni treten Blaskapellen, Orchester und Tanzgruppen des Erzgebirgskreises auf der Naturbühne auf. Weiterhin veranstaltet die Stadt Ehrenfriedersdorf am 23. August die „Bergklang & Vinylzauber DJ Night“.Eintrittskarten für die knapp 1.200 Plätze können im Servicebüro, Markt 9 in 09456 Annaberg-Buchholz, im Onlineshop und an der regulären Tageskasse (eine Stunde vor Vorstellungsbeginn) erworben werden. Eine weitere Vorverkaufsstelle gibt es in der Touristinformation auf den Greifensteinen (Greifensteinstraße 44, 09427 Ehrenfriedersdorf). Die Mitarbeiterinnen im Servicebüro geben selbstverständlich ebenfalls Auskunft über den Kauf von Gruppenkarten (Schulklasse, Vereine) oder über die Möglichkeit, Theater-Gutscheine zu kaufen und einzulösen.29,00 € / 18,00 € / 16,00 €19,00 €* / 14,00 €* / 9,00 €*17,00 €** / 15,00 €**8,00 €*** / 6,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, Sozialpassinhaber_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9 | 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater