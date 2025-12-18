Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Die Geschichte vom kleinen Muck

Spielraum-Figurentheater

Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, ist das Figurentheater Jörg Bretschneider um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Die Geschichte vom kleinen Muck“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.

Die Geschichte des kleinen Muck entführt die Zuschauer in den zauberhaften Orient und wird darum auch von einem Zauberer aus dem Morgenland erzählt. Er lässt Köpfe aus dem Nichts erscheinen, Häuser lösen sich in Luft auf und Figuren verwandeln sich vor unseren Augen. In seinem magischen Stück will er beweisen, dass der Wert einer Persönlichkeit nicht vom Äußeren abhängt.

Termin: Sonntag, 11. Januar 2026, 10.30 Uhr

Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...

Tageskasse

