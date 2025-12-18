Die Geschichte vom kleinen Muck
Spielraum-Figurentheater
Die Geschichte des kleinen Muck entführt die Zuschauer in den zauberhaften Orient und wird darum auch von einem Zauberer aus dem Morgenland erzählt. Er lässt Köpfe aus dem Nichts erscheinen, Häuser lösen sich in Luft auf und Figuren verwandeln sich vor unseren Augen. In seinem magischen Stück will er beweisen, dass der Wert einer Persönlichkeit nicht vom Äußeren abhängt.
Termin: Sonntag, 11. Januar 2026, 10.30 Uhr
Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
Tageskasse