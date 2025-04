Die 19. Schultheatertage

Die Schultheatertage im Eduard-von-Winterstein-Theater sind längst ein fester Bestandteil der erzgebirgischen Kultur- und Veranstaltungslandschaft. Sie begeistern nicht nur unsere langjährigen Partnerschulen, sondern ziehen immer wieder auch neue Einrichtungen an. Besonders schätzen wir, dass das Festival eine Balance zwischen Beständigkeit und Offenheit für Vielfalt bewahrt. Unser Konzept bleibt bewusst unkompliziert: Jede Theatergruppe bekommt die Chance, auf der großen Bühne zu stehen. Jede Gruppe präsentiert ihre Inszenierung vor einem großen Publikum und erhält den verdienten Lohn für monatelange Arbeit. Es gibt keine Konkurrenz, denn im Mittelpunkt stehen der Austausch und die Möglichkeit, Bühnenerfahrung zu sammeln. Dabei sind in diesem Jahr Theatergruppen aus den folgenden Schulen:• Landkreis-Gymnasium St. Annen Annaberg-Buchholz,• Evangelische SchulGemeinschaft Erzgebirge Annaberg Buchholz,• Förderzentrum Annaberg-Buchholz,• Oberschule „Schule des Friedens“ Ehrenfriedersdorf,• Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal,• Oberschule „Katharina Peters“ Zwönitz,• Christliche Maria Montessori Grundschule Annaberg-Buchholz,• Grundschule „An der Riesenburg“ Annaberg-Buchholz,• Grundschule Kleinrückerswalde Annaberg-Buchholz,• Heinrich-Heine-Oberschule Lauter-Bernsbach.Die Galaabende der 19. Schultheatertage sind am 8. und 9. Mai 2025, jeweils um 18.00 Uhr, für das Publikum geöffnet, sodass mit den jungen Talenten mitgefiebert werden kann!5,00€Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse