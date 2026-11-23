Die Termine für die Freilichtsaison 2027 im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf stehen fest. Tickets sind ab sofort online sowie im Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH in Annaberg-Buchholz erhältlich.Die Vorfreude auf den Theatersommer 2027 kann beginnen! Ab sofort sind die Termine für die kommende Freilichtsaison im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf auf der Website der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH zu finden. Der Ticketverkauf im Servicebüro, im Online-Shop sowie im Shop der Freien Presse und in der Tourist-Information Annaberg-Buchholz hat begonnen.Vom 20. Juni bis zum 29. August 2027 erwartet das Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel und in einzigartiger Naturkulisse. Neben beliebten Produktionen aus den vergangenen Spielzeiten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf zwei Premieren freuen. Mit „Go Trabi Go“ und „Das Dschungelbuch“ stehen zwei neue Inszenierungen auf dem Spielplan. Daneben kehren Publikumslieblinge zurück auf die Naturbühne Greifensteine: „Pippi Langstrumpf“, „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“, „Das Buschgespenst“ und „Elfenfeuer II“ sind erneut Teil des sommerlichen Spielplans. Auch der beliebte „Der erzgebirgische Jedermann“ kehrt vor die St. Annenkirche in Annaberg-B. zurück.Für Familien und junge Theaterfans hält die Saison besondere Höhepunkte bereit: Am 20. Juni 2027 wird die Freilichtsaison mit einem Familienfest und der Vorstellung „Pippi Langstrumpf“ eröffnet. Am 18. Juli 2027 lädt die Erzgebirgssparkasse zum KNAX-Kinderfest ein. Auf dem Programm steht an diesem Tag „Das Buschgespenst“.Ob spannende Geschichten, humorvolle Unterhaltung, mitreißende Musik oder fantasievolle Abenteuer – die Greifensteinsaison 2027 verspricht unvergessliche Theatererlebnisse für die ganze Familie. Das Theater freut sich darauf, sein Publikum im kommenden Sommer erneut an diesem besonderen Spielort begrüßen zu dürfen.Tickets:Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo, Di, Do, Fr: 10.00 – 14.00 UhrMi, Sa, So: GeschlossenTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater