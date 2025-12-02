Der Vorverkauf für die Greifensteinsaison 2026 hat begonnen!
Tickets für Vorstellungen im Naturtheater Greifensteine sind ab sofort online sowie im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters erhältlich.
Den Auftakt der Premieren bildet „Pippi Langstrumpf“ nach dem Roman von Astrid Lindgren. Im Juli 2026 folgt „Das Buschgespenst“, ein Musical nach dem gleichnamigen erzgebirgischen Roman von Karl May.
Darüber hinaus kehren beliebte Produktionen der vergangenen Saison zurück: „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ ist erneut auf den Greifensteinen zu sehen, die Kultproduktion „Elfenfeuer II“ wird wieder aufgeführt, und es gibt ein Wiedersehen mit der „Kleinen Hexe“.
Verkaufsstart: ab sofort
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/ticketshop