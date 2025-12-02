Kontakt
Der Vorverkauf für die Greifensteinsaison 2026 hat begonnen!

Tickets für Vorstellungen im Naturtheater Greifensteine sind ab sofort online sowie im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters erhältlich.

Sie wissen noch nicht, was Sie zu Weihnachten verschenken sollen? Ab sofort können Tickets für die Greifensteinsaison 2026 online oder im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters erworben werden. Und für alle, die sich noch nicht auf ein bestimmtes Stück festlegen möchten, bietet das Theater zudem Gutscheine an.

Den Auftakt der Premieren bildet „Pippi Langstrumpf“ nach dem Roman von Astrid Lindgren. Im Juli 2026 folgt „Das Buschgespenst“, ein Musical nach dem gleichnamigen erzgebirgischen Roman von Karl May.

Darüber hinaus kehren beliebte Produktionen der vergangenen Saison zurück: „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ ist erneut auf den Greifensteinen zu sehen, die Kultproduktion „Elfenfeuer II“ wird wieder aufgeführt, und es gibt ein Wiedersehen mit der „Kleinen Hexe“.

Verkaufsstart: ab sofort

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater 

www.erzgebirgische.theater/ticketshop 

 

