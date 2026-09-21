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Der Traumzauberbaum und Mimmelitt

Gastspiel

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, ist um 15.00 Uhr das Familienmusical „Der Traumzauberbaum und Mimmelitt“ im Eduard-von-Winterstein Theater zu erleben. Das Reinhard Lakomy-Ensemble präsentiert die Geschichtenlieder als interaktives Kindermitmachtheater.

Der Traumzauberbaum lässt für die Kinder das Traumblatt mit der Geschichte von Mimmelitt, dem Stadtkaninchen, wachsen. Die Geschichte führt mitten hinein in ein spannendes Abenteuer, bei dem Mimmelitt und seine Freunde gemeinsam mit den Kindern ein rätselhaftes Geheimnis lösen müssen. Die Geschichtenlieder von Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt verbinden dabei Erzählung, Musik und Mitmachen und begeistern seit Generationen große und kleine Zuschauende.

Eine poetisch-komische Geschichte darüber, dass nicht alles, was alt ist, auf den Müll gehört. Zusammen mit Monika Ehrhardt entwickelte Reinhard Lakomy 1978 eine neue Gattung der Kinderunterhaltung – die Geschichtenlieder. Mit dieser bezaubernden Mischung aus Hörspiel, Rockballade und Kinderlied entstanden bis heute insgesamt fünfzehn Hörspiel-Geschichten (u.a. „Der Regentropfen Paule Platsch“, „Der Traumzauberbaum“, „Das Blaue Ypsilon“). Diese prägten seit nunmehr über 40 Jahren Generationen von Kindern und ließen mit bisher 5 Millionen verkauften Tonträgern den TRAUMZAUBERBAUM zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden. Die Geschichtenlieder wurden als interaktives Kindermitmachtheater inszeniert. Mit dem REINHARD LAKOMY-Ensemble werden die beliebten Erzählungen live erlebbar und sind seit Jahren in verschiedenen Shows auf den deutschsprachigen Bühnen erfolgreich präsent.

Termin: Samstag, 3. Oktober 2026, 15.00 Uhr 

Kartenpreise: 23,00 € / 18,00 €
20,00€** / 16,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit
Familienpass

Karten: www.erzgebirgische.theater/...

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

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