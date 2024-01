Das Traummonster

Spielraum-Figurentheater

Am Sonntag, dem 11. Februar 2024, ist das Dresdner Figurentheater Jörg

Bretschneider um 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Das Traummonster“ auf

der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.

Annaberg-Buchholz. Der kleine Hänsel träumt jede Nacht von bösen Monstern und gefährlichen Räubern. Er

fürchtet sich, einzuschlafen. Wie kann man ihm helfen? Dr. Schlafgut zeigt ihm, wie er gemeinsam mit

seinem Kuscheltier im dunklen Wald Alpträume besiegt. Dort trifft er lauter bekannte Märchenfiguren wie

Gretel, eine Hexe und die Räuber aus den „Bremer Stadtmusikanten“. Der Arzt greift in seine Trickkiste und

zeigt allen, die Alpträume haben, wie sie in Zukunft böse Träume in gute Träume verwandeln können und

friedlich einschlafen.