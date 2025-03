Comedy-Schmiede in der Alten Brauerei in Annaberg-Buchholz

Willkommen zur Comedy-Schmiede, einem Poetry Slam der anderen Art, wo Lachen hausgemacht ist! An diesem Abend könnt Ihr Eure selbstgeschriebenen lustigen Texte präsentieren. Von absurd bis witzig, von heiter bis Stand Up – hier gibt es Platz für jeden Humor. Wir freuen uns auf eine unvergleichliche Mischung aus Wortwitz, Sprachspielerei und jeder Menge Spaß. Für die meisten Lacher wird auch hier ein Siegerpokal vergeben.Die Regeln:1. Es dürfen nur eigene, noch nicht veröffentlichte Texte vorgetragen werden, egal ob Reim oder Prosa.2. Es gibt zwei Runden.3. Du hast pro Runde höchstens 4 Minuten Zeit für deinen Vortrag.4. Beim Vortrag sind außer einem Mikrofon keine technischen Hilfsmittel erlaubt.5. Das Publikum und der Special Guest sind die Jury.Freitag, 21. März 2025, 20.00 UhrSoziokulturelles Zentrum Alte Brauerei e.V.Geyersdorfer Straße 3409456 Annaberg-BuchholzInstagram: erzgebirgische.theater (per DM)Telefon: 03733 1407-131E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@erzgebirgische.theater 8,00 € / 5,00 €****: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse