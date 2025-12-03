Casting für Extra- und Kinderchor

Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht für kommende Theaterproduktionen junge Darsteller_innen im Alter von 8 bis 16 Jahren für den Kinderchor sowie Erwachsene für den Extrachor.



In unseren Musiktheateraufführungen gibt es viele Rollen zu besetzen. Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH sucht deshalb Kinder und Jugendliche, die gerne im Kinderchor auf unserer Bühne stehen möchten. Ebenso werden Erwachsene für den Extrachor des Theaters gesucht.



Wenn Du also Spaß am Singen und Spielen und Rhythmus im Blut hast, komme gerne zu unserem Casting am 11. Dezember um 17:00 Uhr zum Chorsaal in der Wilischstraße 8/10. Wir suchen Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren und Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren, die noch nicht im Stimmbruch sind. Mitzubringen sind Wechselschuhe und ein Kinder- oder Volkslied, dass Du gerne vorsingen möchtest. Erwachsene können wahlweise ein Lied oder eine Arie vortragen. Vorzubereiten ist außerdem ein Ausschnitt, zu dem wir das Material nach der Anmeldung zuschicken.



Wir freuen uns auf alle, die sich unter chor@erzgebirgische.theater für das Casting anmelden.



Castingtermin: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 17.00 Uhr



Veranstaltungsort: Chorsaal, Wilischstraße 8/10, 09456 Annaberg-Buchholz

