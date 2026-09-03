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Ansprechpartner:in Herr Moritz Gogg +49 3733 1407130
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Casting für Extra- und Kinderchor der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH lädt singbegeisterte Erwachsene, Jugendliche und Kinder herzlich dazu ein, Teil des Extra- und Kinderchors zu werden und kommende Musiktheaterproduktionen aktiv mitzugestalten.

Für das nächste Projekt „Pinocchio – Die talentierte Holzpuppe“ werden besonders engagierte Kinder gesucht: Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren sowie Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren, die sich noch vor dem Stimmbruch befinden. Mitzubringen ist ein Kinder- oder Volkslied, das beim Vorsingen vorgetragen werden soll.

Für die große Opernproduktion von Carl Maria von Webers „Der Freischütz“, in der der Chor eine zentrale Rolle spielt, werden zudem stimmstarke Erwachsene gesucht.

Wer Freude am Singen und Spielen hat und Rhythmus im Blut trägt, ist herzlich eingeladen, sich für das Casting anzumelden.

Casting-Termin:
Donnerstag, 17. September 2026, 17.00 Uhr
Probebühne / Chorsaal
Wilischstraße 10, 09456 Annaberg-Buchholz

Interessierte Erwachsene können wahlweise ein Lied oder eine Arie vortragen. Zusätzlich wird nach der Anmeldung ein kurzer Ausschnitt zugesandt, der bitte vorbereitet werden soll.

Anmeldungen sind vorab unter chor@erzgebirgische.theater möglich.

Das Eduard-von-Winterstein-Theater freut sich darauf, gemeinsam mit dem Extra- und Kinderchor das Musiktheater lebendig werden zu lassen!

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