Bühnengeflüster

Theaterführung
Wie entsteht die Magie auf der Bühne? Welche Geheimnisse verbergen sich in der Theatermaske? Drei Mal in der Spielzeit 2025_2026 öffnen wir unsere Türen und laden ein, das Theater aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben! Wir zeigen die sonst verborgenen Winkel des Theaters, lüften die Geheimnisse der Maskenbildnerei und bieten eine spannende Reise hinter die Kulissen an. Eine exklusive Gelegenheit der Bühnenwelt zu begegnen – für alle Theaterfans und Neugierigen!
Wir bitten um eine Voranmeldung in unserem Servicebüro (Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz), per Telefon (03733 1407 131) oder per E-Mail (service@erzgebirgische.theater).
Termin:
Sonntag, 12. Oktober 2025, 11:00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Weitere Termine:
Sonntag, 15.03.26 um 11.00 Uhr und Sonntag, 17.05.26 um 11.00 Uhr
Kartenpreis:
5€
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater