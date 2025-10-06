Kontakt
Bühnengeflüster

Theaterführung

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am 12. Oktober 2025 findet erstmals eine öffentliche Führung vor und hinter den Kulissen des Eduard-von-Winterstein-Theaters statt.

Wie entsteht die Magie auf der Bühne? Welche Geheimnisse verbergen sich in der Theatermaske? Drei Mal in der Spielzeit 2025_2026 öffnen wir unsere Türen und laden ein, das Theater aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben! Wir zeigen die sonst verborgenen Winkel des Theaters, lüften die Geheimnisse der Maskenbildnerei und bieten eine spannende Reise hinter die Kulissen an. Eine exklusive Gelegenheit der Bühnenwelt zu begegnen – für alle Theaterfans und Neugierigen!

Wir bitten um eine Voranmeldung in unserem Servicebüro (Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz), per Telefon (03733 1407 131) oder per E-Mail (service@erzgebirgische.theater).

Termin:
Sonntag, 12. Oktober 2025, 11:00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater

Weitere Termine:
Sonntag, 15.03.26 um 11.00 Uhr und Sonntag, 17.05.26 um 11.00 Uhr

Kartenpreis:
5€

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
