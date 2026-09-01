Besucherrekord im Naturtheater Greifensteine und ausverkaufter „Jedermann“
Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH blickt auf einen außerordentlich erfolgreichen Open-Air-Sommer 2026 zurück.
Auch die Produktion „Der Erzgebirgische Jedermann“ vor der St. Annenkirche stieß auf eine außergewöhnlich große Resonanz. Die Vorstellungen waren ausverkauft, die Nachfrage überstieg das verfügbare Kartenangebot deutlich.
„Wir freuen uns sehr über diesen außergewöhnlichen Zuspruch. Der Besucherrekord auf den Greifensteinen und die große Nachfrage beim ‚Erzgebirgischen Jedermann‘ zeigen, wie stark unser Open-Air-Angebot in der Region angenommen wird“, sagt Moritz Gogg, Intendant und Geschäftsführer der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH.
Für die kommende Saison empfiehlt es sich daher, frühzeitig Karten zu sichern. Die Termine und das Programm der Greifenstein-Festspiele 2027 werden im Herbst veröffentlicht. Auch über die weiteren Open-Air-Angebote der kommenden Spielzeit wird rechtzeitig informiert.
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
31.8. – 13.9.2026: geschlossen
ab 14.9.2026: Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
Abendkasse / Tageskasse