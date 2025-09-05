Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Ausstellungseröffnung und „Vorhang auf!“ zum Start der 133. Spielzeit

Am Samstag, dem 20. September 2025, feiert das Ensemble der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH zusammen mit seinen Zuschauer_innen den Auftakt der Spielzeit 2025_2026. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher_innen ein abendfüllendes Programm, beginnend mit der Ausstellungseröffnung des Kostümfundus.

Wir möchten mit Ihnen den Beginn der Theatersaison feiern. Wir lüften den Vorhang für die Perlen der kommenden Spielzeit. Entdecken Sie die Highlights des Bühnenjahres und lassen Sie sich von unseren Raritäten inspirieren. Haben Sie Spaß mit unserem Ensemble, lassen Sie sich von den Ausstellungsexponaten aus unserem Kostümfundus begeistern, lernen Sie neue Mitglieder des Hauses kennen und erleben Sie einen Abend voller erstklassiger Kostproben. In der Pause wartet eine kulinarische Überraschung auf Sie. Unser Haus ist für Sie offen – wir laden Sie herzlich ein!

Einlass und Ausstellungseröffnung ab 17.00 Uhr

Der Eintritt ist frei
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket im Servicebüro.

Termin: Samstag, 20. September 2025, ab 17.00 Uhr

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater 

 

