Ausstellungseröffnung und „Vorhang auf!“ zum Start der 133. Spielzeit
Wir möchten mit Ihnen den Beginn der Theatersaison feiern. Wir lüften den Vorhang für die Perlen der kommenden Spielzeit. Entdecken Sie die Highlights des Bühnenjahres und lassen Sie sich von unseren Raritäten inspirieren. Haben Sie Spaß mit unserem Ensemble, lassen Sie sich von den Ausstellungsexponaten aus unserem Kostümfundus begeistern, lernen Sie neue Mitglieder des Hauses kennen und erleben Sie einen Abend voller erstklassiger Kostproben. In der Pause wartet eine kulinarische Überraschung auf Sie. Unser Haus ist für Sie offen – wir laden Sie herzlich ein!
Einlass und Ausstellungseröffnung ab 17.00 Uhr
Der Eintritt ist frei
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket im Servicebüro.
Termin: Samstag, 20. September 2025, ab 17.00 Uhr
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater