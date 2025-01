Achtung Ortswechsel!

Aus logistischen Gründen findet die Premiere von „All das Schöne“ nicht, wie angekündigt, in der Tetzel-Passage sondern auf der Probebühne 1 in der Wilischstraße 10 statt. Alle weiteren Vorstellungen werden wie geplant in der Tetzel-Passage zu sehen sein.Was würden Sie in eine Liste der Dinge, für die es sich zu leben lohnt, aufnehmen? Vielleicht das Eisessen? Oder Sonnenuntergangbeobachten? Spaß mit Freunden, die Kät, das WM-Finale oder die Berührung eines Menschen, der Ihnen wichtig ist? Bücher lesen, zocken, am Sonntag lange ausschlafen oder im Garten die ersten Blumen blühen sehen? Tausende kleine Dinge – es gibt so Vieles! Und trotzdem brechen manchmal Zeiten über uns ein, die einen schweren Vorhang über die Schönheit des Lebens ziehen und es scheint unmöglich, ihn je wieder heben zu können. Kann eine Liste, die man sich für diese Momente vorbereitet, helfen?„All das Schöne“, ein Monologstück von Duncan Macmillan, erzählt die Geschichte einer solchen Liste und stellt sie auf eine harte Probe. Ein lebensbejahendes Stück, das das ernste Thema der Depression auf eine behutsame und berührende Weise thematisiert und mit interaktiven Inszenierungseinfällen greifbar macht.Dieses Theaterstück behandelt sensible Themen wie Suizid, Depression und psychische Gesundheit. Es enthält Darstellungen und Dialoge, die emotional herausfordernd sein können. Wir empfehlen Personen, die mit diesen Themen persönliche Erfahrungen gemacht haben oder sich davon betroffen fühlen, sich bewusst mit ihrer Teilnahme auseinanderzusetzen.Freitag, 14. März 2025, 20.00 Uhr | Freitag, 28. März 2025, 20.00 Uhr | Freitag, 25. April 2025, 20.00 UhrFreitag, 16. Mai 2025, 20.00 Uhr16,00 € / 12,00 €* / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse