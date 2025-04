8. Philharmonisches Konzert

In diesem außergewöhnlichen Gala-Programm wird der Münchener Komponist Richard Strauss, der eine besondere Verbindung zu Sachsen pflegte, in den Mittelpunkt gestellt. Es umfasst zwei seiner Frühwerke sowie ein Spätwerk – die „Vier letzten Lieder“ sowie die Tondichtungen „Don Juan“ op. 20 und „Tod und Verklärung“ op. 24 – und bietet einen faszinierenden Überblick über seine kompositorische Entwicklung – von den ersten, experimentellen Schritten bis hin zu einem späten, abgeklärten Meisterwerk. Die preisgekrönte Sopranistin Michaela Kaune, als Stargast des Abends, wird den musikalischen Höhepunkt dieses Programms, die „Vier letzten Liedern“, mit ihrer Stimme veredeln und den Zuhörer_innen unvergessliche Momente bereiten.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen: im Eduard-von-Winterstein-Theater auf der Studiobühne und im Kulturhaus Aue im Kleinen Saal.Dieses Konzert wird unterstützt von der Schloz Wöllenstein GmbH & Co. KG. In Kooperation mit Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 2025 und PURPLE PATH.Musikalische Leitung: Jens Georg Bachmann23,00 € / 20,00 € / 14,50 €20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse